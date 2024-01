Marco Cappato ricoverato per un'ischemia a Capodanno. Dimesso dall'ospedale: «Le sue condizioni sono in miglioramento»

Capodanno in ospedale per Marco Cappato dopo un'ischemia. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni si trovava in Valle d'Aosta quando, il 31 dicembre, ha avuto un malore ed è stato portato in ambulanza all'ospedale Parini di Aosta. Dopo qualche giorno ricoverato, è stato dimesso il 4 gennaio. Le sue condizioni sono in miglioramento, fa sapere il dottor Mario Riccio, suo medico di fiducia.

L'attivista 52enne ha avuto «un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento», si legge nel bollettino medico. Cappato ha «eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. Sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico».

«In un quadro clinico - scrive il dottor Riccio, anestesista e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni - pur rassicurante e in miglioramento, Marco Cappato - già dimesso nella giornata odierna - necessita comunque ancora di un adeguato periodo di riposo e cure.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 18:28

