Il centro meteo regionale lombardo ha emanato un avviso di allerta (codice giallo) nell'area di Milano per rischio temporali forti e per rischio idraulico a partire dalle ore 18 di oggi, martedì 6 agosto. Il Comune ha quindi disposto l'attivazione del Coc (Centro operativo comunale) dalle ore 18, presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare il piano di emergenza. Si dispone inoltre l'attivazione del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune. Sono allertate le pattuglie della Polizia locale, e le squadre del servizio idrico MM per entrare in servizio in caso di necessità.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:03

