Lombardia, ricorso contro la zona rossa: il Tar aggiorna la decisione alla settimana prossima

Nuova audizione lunedì al Tar del Lazio nell'ambito del ricorso della Regione Lombardia contro la zona rossa. Si è conclusa l'audizione di oggi e il giudice ha deciso per l'aggiornamento dell'udienza alla prossima settimana. Nel frattempo il giudice attraverso un decreto istruttorio acquisirà alcuni dati epidemiologici.

Il «Report fase 2» contenente i dati sull'emergenza da Covid-19 relativi alla scorsa settimana. Questa è la documentazione richiesta dal Tar del Lazio per decidere - seppure in sede monocratica - in merito al ricorso amministrativo proposto dalla Regione Lombardia contro l'ordinanza con la quale il 16 gennaio scorso il ministro della Salute ha applicato la zona rossa. È il contenuto del decreto monocratico a firma del presidente della terza sezione quater, Riccardo Savoia. Il presidente di sezione del Tar, considerato che «a seguito dell'odierna audizione delle parti ... risulta opportuna l'acquisizione del Report fase 2 contenente i dati relativi alla settimana 11 gennaio/ 17 gennaio 2021, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio 2021». Le parti in causa «sono invitate a depositare la detta documentazione in tempo utile per il suo esame, differendosi l'audizione a lunedì 25 gennaio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 14:34

