Sfida a colpi di coltelli per una donna, arrestati i due contendenti

I personaggi di questo dramma cortese nella periferia sud ovest della città sono tre.

Al centro lei, una ragazza di 23 anni dall’indole libertina e non molto brava a mantenere i segreti. Attorno i suoi spasimanti, che di ottocentesco hanno solo il gusto per il duello e una spiccata gelosia e una frustrazione machista che gli impedisce di accettare il tradimento della propria donna.

Sono stati entrambi arrestati su ordinanza di custodia cautelare dagli agenti del commissariato Porta Genova.

Il 19 febbraio, davanti al cinema Ducale in piazza Napoli, si sono affrontati il 22enne Nicolas Del Bianco e il 27enne Maurizio Moxedano. Il primo aveva un attrezzo multiuso che conteneva una pinza e un coltellino dalla lama lunga pochi centimetri, l’altro un coltello a serramanico. Lo scontro durò pochi secondi e si ferirono a vicenda: Del Bianco riportò uno sfregio al volto permanente, un taglio dall’orecchio alla bocca che secondo i medici nessuna operazione potrà cancellare; Moxedano venne raggiunto da un unico fendente al petto, la piccola lama lo centrò al ventricolo. Trasportati entrambi in gravi condizioni in ospedale, ad avere la peggio fu Moxedano, operato due volte al cuore e in coma per dieci giorni. Una beffa, poche ore prima dell’incontro era stato lui a scrivere queste righe al rivale in una chat: «Ci vediamo davanti al cinema Ducale. Ti consiglio di portarti gli amici. Faccio mica terapie di coppia a schiaffi». Gli investigatori diretti da Manfredi Fava hanno raccolto molte conversazioni tra i due, che erano buoni conoscenti ma certamente non amici. Eppure, la scoperta della relazione della donna con Del Bianco è stata vissuta da Moxedano come un tradimento da punire col sangue. Dopo aver invitato l’avversario a presentarsi con gli amici, gli chiese di confermare la sua presenza perché aveva il cellulare scarico e non voleva arrivare al Ducale per nulla.

Del Bianco non si tirò indietro: ora ha una cicatrice su mezza faccia e un’accusa di tentato omicidio. L’altro è passato dal letto d’ospedale al carcere per lesioni gravissime.

