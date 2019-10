Linate, l'aeroporto riaperto da oggi a pieno regime: il primo volo da Milano a Francoforte

A tre ore dal primo decollo da Milano Linate dopo lo stop di tre mesi i lavori, l'operativitá del city airport è ripartita in pieno. «Sta andando tutto bene», ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea. «Eravamo preparati a eventuali problemi per il solito rodaggio dopo la pausa, ma in questo momento sta andando tutto bene. Tutto sta funzionando liscio». «Ovviamente non escludiamo che nei primi giorni possa essere un imprevisto o qualcosa da mettere a punto, ma noi siamo pronti», ha aggiunto Brunini.



«È bello rivedere Linate in vita e piena di passeggeri dopo tre mesi», quella di oggi «è una normale domenica di fine ottobre con una stima di circa 20mila passeggeri con un centinaio di voli in partenza e altrettanto in arrivo», ha chiarito l'ad. «Non è il pieno carico, che ci aspettiamo lunedì, visto che lo scalo è principalmente business», ha concluso.

Una vera tac alle valigie e ai bagagli che andranno in stiva per riconoscere eventuali pericoli: con la nuova macchina radiogena installata nell'area dello smistamento che prepara i bagagli per l'imbarco nelle stive degli aerei, aumenta il livello di security dell'aeroporto di Linate con nuovi sistemi all'avanguardia. Un investimento di 10,9 milioni di euro per sistemi di ultima generazione che permettono controlli più accurati delle valigie e che riconoscono eventuali materiali pericolosi, come quelli organici di cui sono composti solitamente gli esplosivi. Nel picco di una giornata tipo al city airport di Linate su oltre 2,5 km di nastri scorrevoli passano circa 1200 bagagli in un'ora: una volta scesi dai rulli del check-in vengono sottoposti alla scansione della 'tac', che ricostruisce il bagaglio e il suo contenuto in 3d. Se sono 'pulitì e non contengono pericoli, i bagagli vengono smistati nei caroselli che li portano alle stive degli aerei in partenza, se invece contengono materiali sospetti vengono sottoposti ad ulteriori controlli dagli addetti alla sicurezza.

Domenica 27 Ottobre 2019, 12:57

Dopo il battesimo dell'acqua di ieri, inizia oggi la nuova era dell'. Dopo ladello scalo milanese, dall'alba di oggi l'attività è a pieno regime: il primo volo in partenza dopo la riapertura è stato il Lufthansa LH279 pere, alle 6.30. Ieri pomeriggio, invece, era atterrato il primo volo in arrivo, un Airbus dell'Alitalia decollato da Fiumicino.