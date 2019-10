Riaperto l'aeroporto di Linate. E' un Alitalia arrivato da Roma Fiumicino il primo volo, atterrato alle 18, all'aeroporto di Milano Linate. Con i 64 passeggeri a bordo dell'Airbus A320 volo AZ2092 di Alitalia, l'aeroporto cittadino torna cosi' operativo, dopo i lavori iniziati a luglio.

"Abbiamo rispettato i tempi previsti. Da qui si riparte, questo e' certamente un punto di ripartenza come abbiamo detto al ministro. Dobbiamo pensare al sistema Linate-Malpensa non per quello che e' oggi ma per quello che potra' essere tra sette anni. Dobbiamo accompagnare questa crescita e i margini sono molto ampi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del rinnovato scalo di Linate, dopo tre mesi di restyling, a cui ha partecipato insieme al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli questo pomeriggio. "A questo punto faremo respirare Malpensa pero' dobbiamo ricordare che Malpensa ha retto bene ma ha dimostrato di avere spazio di crescita" ha aggiunto Sala.

L'aereo, che si chiama Aldo Palazzeschi, e' lo stesso che ha portato papa Francesco nel suo viaggio in Romania. Alla cerimonia era presente anche il ministro ai trasporti Paola De Micheli e il sindaco Giuseppe Sala. Domenica il primo volo sarà un Lufthansa per Francoforte che decollerà alle 6,30. Festa con la torta ai tre cioccolati del maestro pasticcere Ernst Knam.