Famiglia sterminata dal Covid: madre padre e figlio morti in pochi giorni. Cittadinanza sotto choc

Il virus non ha dato scampo a nessuno della famiglia Zoncada, che viveva a Legnano, nel milanese. Il padre Giuseppe, la moglie Giovanna e il figlio Vittorio sono morti a pochi giorni di distanza uno dall'altro dopo aver contratto il Covid. E altri quattro familiari sono stati contagiati e stanno combattendo contro il nemico invisibile, che può essere letale. Una famiglia distrutta: Giuseppe, ex operaio Tosi, 85 anni; la moglie e madre Giovanna Moroni, 81 anni; e uno dei figli della coppia, Vittorio, 60 anni. I tre vivevano insieme in un appartamento nel quartiere di Mazzafame. E insieme se ne sono andati.



«Maledetto virus. Stiamo pregando per loro. Per chi non c’è più, ma anche per chi sta lottando», dice una vicina di casa, commossa e spaventata dalla ferocia del virus.

Ora il pensiero va agli altri sei figli della coppia, che abitano fra Legnano e a Castano Primo. I vicini dicono che «anche qualcuno di loro è stato contagiato ed è ricoverato in ospedale. Con il cuore siamo tutti con loro». Mercoledì mattina si sono svolti i funerali con le tre bare allineate.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 20:25

