Incendio in via Gallarate: in fiamme gli ultimi due piani di un palazzo residenziale

Sono state domate le fiamme che si sono sviluppate intorno alle 16:50 negli ultimi 2 piani di un palazzo alla periferia di Milano, in via Gallarate 1. I pompieri, rimasti sul posto con 5 mezzi, stanno raffreddando e smassando i resti dell'incendio, che ha coinvolto in particolare il tredicesimo piano. I vigili del fuoco sono al lavoro per individuare le origini del rogo, che ha coinvolto appartamenti non ancora abitati di una torre di nuova costruzione.

Cosa è successo

Un incendio si è sviluppato intorno alle 16 e 50 negli ultimi 2 piani di una palazzo alla periferia di Milano, in via Gallarate 1. Nessuno è rimasto ferito anche perché gli ultimi piani - il 13esimo e il 14esimo coinvolti dalle fiamme - non sono ancora abitati ma in fase di arredo. Sul posto sono arrivate 9 squadre dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA