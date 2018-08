Romeni fanno razzia di mobili Ikea a Corsico, ma vengono scoperti dai carabinieri

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Milano, tre romeni, di età compresa tra i 23 e i 38 anni, avevano già caricato numerosi bancali con mobili da montaresul loro furgone. I carabinieri li hanno arrestati per furto aggravato. La banda aveva fatto sopralluoghi per almeno tre giorni ma, poco dopo essere entrata in azione, ha trovato i carabinieri ad attenderli. Il loro furgone era stato infatti notato nei giorni scorsi dal personale dell'di Corsico. I carabinieri, dopo aver verificato il numero di targa del mezzo, avevano infatti tenuto sotto controllo la zona e li hanno colti in flagranza di reato.