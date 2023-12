Gucci non rimuoverà la vernice lanciata da Ultima Generazione sul suo albero di Natale: «Sia uno spunto di riflessione collettiva»

di Alessia Di Fiore

La vernice arancione sull'albero di Natale di Gucci a Milano non si toglie. La decisione è stata presa dall'azienda all'indomani dell’ultima protesta mossa dagli attivisti di Ultima Generazione, che il 29 dicembre hanno preso di mira l’installazione di Natale in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

Con una nota pubblicata dal gruppo Kering, l’azienda ha fatto sapere l’intenzionalità di non rimuovere la vernice lanciata dagli attivisti sull’albero di Natale composto da valigie firmate Gucci: «Serva come spunto di riflessione sui temi della responsabilità sociale e ambientale»

La motivazione

«Nonostante la ferma condanna verso gli atti vandalici in tutte le loro forme e manifestazioni, Gucci ha deciso di non rimuovere la vernice arancione dall’installazione temporanea realizzata in occasione delle festività nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano», si legge nel comunicato.

E ancora: «La Maison del gruppo Kering ha sempre dimostrato attenzione per le complesse tematiche della responsabilità sociale e ambientale.

