Milano, Panariello e Masini agli Arcimboldi: «Noi due? Niente in comune»

di Ferruccio Gattuso

I cartelloni sparano quel titolo Panariello Vs Masini. Lo strano incontro agli Arcimboldi stasera – e già si immagina un ring. «Non abbiamo nulla in comune», dicono (barando) i due. Ma basta poco per capire che Giorgio Panariello, l’attore comico, e Marco Masini, il cantautore introspettivo di tanti successi, non solo di cose in comune ne hanno in buon numero, ma sono veri amici da anni. «Tra la fine degli 80 e i primi 90 frequentavamo l’ambiente dello spettacolo toscano, che non è che sia sterminato», spiega Panariello. «Erano i tempi del programma tv locale Vernice Fresca, c’era Carlo Conti, avevamo fatto squadra con lui e Pieraccioni. Andavamo anche nei locali a far spettacoli, e Marco veniva a vederci». E si rideva perché, questa può essere la novità per chi non conosce davvero Marco Masini «l’ironia è una delle cose che abbiamo in comune», spiega ancora Panariello «e sono felice che venga fuori. E poi c’è la vita, con i suoi amori e le sue delusioni: Marco la racconta in canzoni, io la declino in comicità catartica».

Il 26 settembre. Viale Innovazione, 20. Ore 21. Biglietti 52/34 euro.

