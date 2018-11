Un furto da 26mila euro. Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri a Milano, al negozio Louis Vuitton di via Montenapoleone, nel Quadrilatero della Moda: alcuni ladri hanno approfittato di un momento di distrazione di una guardia giurata per portar via 11 scatoloni di prodotti consegnati nel pomeriggio da un corriere, che erano stati posizionati nel retro del negozio, in via Bagutta. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.



Il rocambolesco furto è avvenuto ieri sera intorno alle 19: la merce era stata consegnata poche ore prima. Gli scatoloni, che custodivano capi d'abbigliamento, borse e accessori, erano stati messi temporaneamente nel retro del negozio sotto la sorveglianza del vigilante, con la merce in attesa di essere esposta:

i carabinieri in queste ore stanno acquisendo le immagini di sicurezza delle telecamere della zona per risalire agli autori del furto.