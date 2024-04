Fuorisalone tra funk, indie, afro, techno, pop: 7 giorni tutti da ballare

di Claudio Burdi

Di giorno il business, nel pomeriggio le visite agli eventi del Fuorisalone e la sera si danza. Per tutta la settimana del Salone del Mobile la parola d'ordine è: dance, con ogni ritmo in decine di luoghi a ingresso libero o no.

Milano Design Week 2024 al via, il Fuorisalone da esplorare, da bere e al caffè: tutti gli eventi da non perdere



Da stasera a domenica dalle 18 all'una al Castello, piazza del Cannone, djset a tutta elettronica delle migliori crew milanesi per Design Society, mentre si alternano i generi musicali per Opposites United. Intersection Beyond Boundaries al Museo della Permanente, organizzati da Kia con Zero. Si va dal Ghetto Future Funk di Moonchild Sannelly alla techno-infused pop music di Jasss, l'ambient con il violoncello di Oliver Coates o i ritmi caraibico/londinesi di Sherelle e Flowdan. Da domani a sabato dalle 19 alle 23, a Base Milano l'aperitivo by Campari Soda di We Will Design Music tra sonorità sperimentali ed elettronica internazionale: stasera con Lily's Groove, il 17 Toilet Club con LoZelmo e Erik Deep, il 18 Siamo Un Magazine, mentre si continua al mattino con Le Cannibale che venerdì porta in consolle Skee Mask e Hiroko Hacci e sabato Dekmantel Soundsystem e Fabio Monesi. Da domani al 19 il Bobino si trasforma in una "giungla" per Don Papa Experience Lab, tra assaggi di rum e lo psichedelico Masskara Party ispirato al festival in maschera dell'isola di Negros nelle Filippine, tra performance e coreografie amplificate dalle luci UV, sonorità tribali, house, techno, funk e afro di Frenzy Dj.

Alla Fabbrica del Vapore, dal 16 al 20 dalle 17 a mezzanotte, il FDW Music Festival a cura di Lele Sacchi: in un djbooth/installazione si alternano i dj di Capital Radio e M2O Radio e tanti ospiti, tra cui Enrico Sangiuliano, Daniele Baldelli, Ama'abdulhadia e Alex Neri, con vari aftershow al Tempio Del Futuro Perduto.



Sempre al Tortona District: esibizioni di cucina e djset, da domani al 21 aprile, all'Hisense Innovation Market tra assaggi gratuiti come la pizza in chiave salutista del Pizza Show.



Nel suggestivo spazio dell'Ex Macello Ilario Alicante è il superospite di sabato, dalle 17 alle 12 per Vision Open Air e all'after party all'Amnesia Milano. Domenica si chiude con Ziggurat al Masada, dalle 6 di mattina alle 18, con la techno di Alex Wilcox e di Yen Sung (resident del Lux di Lisbona) e la house di Cristian Croce (Discosafari) e Avikal.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA