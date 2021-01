Ristoratore ucciso nel cortile di casa: Franco Colleoni colpito alla testa, killer in fuga. Era stato segretario della Lega

Franco Colleoni ucciso a Dalmine. Un ristoratore è stato ucciso questo pomeriggio a Dalmine (Bergamo), in via Sertorio, nella sua proprietà. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo alla testa, e l'uomo è morto sul colpo. Il corpo è quello di Franco Colleoni, 68 anni, come riporta l'Eco di Bergamo, ed è stato trovato senza vita con evidenti ferite alla testa all’interno della sua abitazione nei pressi del ristorante «Al Carroccio» che gestiva insieme alla famiglia. Era stato anche segretario provinciale a Bergamo della Lega.

Il cranio era sfondato, motivo per cui i carabinieri della compagnia di Treviglio ipotizzano che Colleoni sia stato ucciso da qualcuno, per motivi che restano al momento sconosciuti.

Il delitto è avvenuto nel cortile di un'abitazione alla periferia della cittadina bergamasca, che ospita anche il ristorante di proprietà della vittima. Indagano i millitari dell'Arma di Treviglio. Vani i soccorsi del 118.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA