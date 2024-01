Fabio Ferrari, il runner scomparso da domenica in Valtrompia: 48 ore senza notizie, paura per il 55enne

di Redazione web

Fabio Ferrari, 55 anni, è scomparso dalla sua casa di Provaglio d'Iseo la scorsa dimenica. Due giorni senza alcuna notizia per la famiglia, e già si pensa che il runner possa essere rimasta vittima della montagna, che in provincia di Brescia ha già fatto due morti in 48 ore.

L'ultima telefonata

Fabio Ferrari, appassionato sportivo, è scomparso durante un'escursione solitaria a Graticelle, una frazione di Bovegno. La sua auto è stata trovata parcheggiata nel paese, da dove aveva intrapreso l'escursione. Dopo l'ultima chiamata alla moglie intorno alle dieci di domenica, il telefono di Fabio si è spento, e non è più tornato a casa. Le operazioni di ricerca, condotte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dai Vigili del Fuoco, dalla Guardia di Finanza e dalle unità cinofile, hanno coinvolto elicotteri e squadre di soccorritori a piedi, che si sono dedicati a scrutare attentamente la vasta area circostante.

Incidenti di montagna

Quello di Fabio Ferrati potrebbe essere il terzo caso di incidente fatale in montagna nella provincia di Brescia in soli due giorni. Sabato, Maurizio Vergoglio, un commercialista di 54 anni di Bagnolo Mella, ha perso la vita mentre scendeva dal Cimon della Bagozza in Valcamonica. Sergio Bologna, un architetto di 44 anni di Bovezzo, è stato trovato senza vita dopo una caduta a Collio, sul sentiero che collega il Dosso Alto al Baremone.

