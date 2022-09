«Che tristezza. Che vergogna», con queste parole il Milan pubblica su Twitter un video in cui gli ultras della Curva Nord dell'Inter - al momento di esporre la coreografia nel derby di di sabato pomeriggio - cantano «I campioni dell'Italia sono ebrei». In seguito la società rossonera informa che in merito ai presunti cori antisemiti nel derby, il club farà segnalazione alla Procura.

Che tristezza.



Such a shame. https://t.co/CgYC7881a5 — AC Milan (@acmilan) September 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 15:59

