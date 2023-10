Deejay Ten, l'invasione pacifica dei 20mila runner per le vie di Milano

di Redazione web

Dopo aver conquistato Torino, Bari, Firenze e Napoli, grande successo di partecipanti oggi, domenica 15 ottobre, a Milano per la tappa finale dell’edizione 2023 della “Deejay Ten”, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus che dal 2005 offre la possibilità di vivere una piacevole domenica mattina all'insegna dello sport e del divertimento. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

L'invasione dei runner della Deejay Ten

Una domenica di grande festa che ha chiamato a raccolta più di 20.000 runners di tutte le età che hanno corso per le vie del centro di Milano partendo questa mattina alle ore 9 dalla suggestiva Piazza del Duomo indossando la maglia firmata Deejay Ten, di color ciclamino per il percorso da 10km (rivolto ai superiori di 16 anni) e di color salvia per quello da 5km (accessibile a chiunque). Dopo il riscaldamento mattutino a ritmo di musica guidato da Diego e La Vale, i runners si sono disposti lungo la linea di partenza.

A dare il via alla corsa dal palchetto adiacente allo start Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, Diego e La Vale, Matteo Curti, Gianluca Gazzoli, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva.

Per il percorso più lungo da 10 km invece, dopo via Molière i runners hanno imboccato viale Pietro e Maria Curie e via XX Settembre per raggiungere piazza della Conciliazione; hanno proseguito per via Alberto da Giussano fino a raggiungere piazza Michelangelo Buonarroti da via del Burchiello, hanno imboccato successivamente via Tiziano e viale Cassiodoro costeggiando piazza VI Febbraio e arrivando a Largo Domodossola da dove hanno percorso corso Sempione fino a svoltare per via Francesco Melzi d’Eril e fiancheggiando Parco Sempione hanno raggiunto il traguardo in via viale Gadio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA