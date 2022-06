Decathlon, apre in corso Buenos Aires il primo formato city di Milano

Decathlon Italia è in continua evoluzione, seguendo i criteri portanti di sostenibilità e accessibilità. Lo dimostra aprendo un punto vendita nella nota via dello shopping di Milano, il 7^ della città, realizzando il nuovo concetto di negozio di prossimità. Decathlon Milano Baires ha aperto oggi le sue porte nell’edificio appena restaurato delle Corti di Baires, offrendo 1200 metri quadrati di sport, attraverso un layout appositamente studiato per il formato.

“Il format appena inaugurato oggi a Milano risponde alla necessità di avvicinarci ancora di più agli sportivi e alle sportive che abitano e lavorano nel centro della città. Attraverso l’offerta e la customer experience, abbiamo la grande ambizione di ispirare i milanesi a fare più sport e, perché no, a praticarne di nuovi” - dichiara Francesca Spanevello, Store Leader di Decathlon Milano Baires -“Per aderenza al nostro Senso Aziendale, offriremo servizi di riparazione ed articoli second life, che alimentano il circolo virtuoso della durabilità del prodotto. Per incentivare l’utilizzo di borracce, abbiamo installato una colonnina d’acqua. Coerentemente, il negozio non venderà bottigliette d’acqua di plastica.”

Lo store si avvale della passione e della competenza sportiva di 40 collaboratori e collaboratrici, tra cui 34 nuove assunzioni (posizioni aperte sul sito: https://bit.ly/3NqOb1M).

Avere un facile accesso ai benefici dello sport è la priorità del negozio: running, fitness, nuoto e ciclismo urbano saranno accompagnati da una gamma di prodotti per lo yoga e il padel, senza rinunciare ad un percorso di scoperta di tutti gli altri sport.

Ma non solo: diffondere lo sport in modo sostenibile significa anche offrire i servizi di manutenzione di biciclette e monopattini, noleggio di attrezzatura sportiva e la possibilità di acquistare prodotti rigenerati o usati, dando loro una seconda vita. L’offerta fisica si fonderà con l’esperienza digitale proponendo il 100% del catalogo di servizi e prodotti sportivi consegnati a domicilio o con ritiro gratuito presso il negozio.

Nei mesi a venire, Decathlon Milano Baires promuoverà in partnership con società e associazioni sportive locali momenti gratuiti, per condividere il piacere di fare sport insieme.

