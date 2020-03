Coronavirus arrivato in Tribunale a Milano: positivi due magistrati, 30 persone in autoisolamento

Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l'altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi al Coronavirus e sono ora in isolamento. «Non stanno male» ha precisato il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, spiegando che ora stanno arrivando le squadre per sanificare gli ambienti da loro frequentati e che una trentina di persone, fra magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro, andrà in autoisolamento. Bisognerà poi monitorale eventuali altri contatti dei due magistrati. Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 11:31

