Coronavirus a Milano, ieri quasi undicimila controlli: denunciate 168 persone

Nella giornata di ieri a Milano sono state 6.825 le persone e 4.025 gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell'ordine per verificare che agissero in ottemperanza alle norme del Dpcm varato per contrastare i contagi da Coronavirus. Tra persone (144) e titolari degli esercizi commerciali (24) si arriva a un totale di 168 denunciati. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Prefettura di Milano.



Oltre ai 168 denunciati per «inottemperanza» (art.650 codice penale) alle disposizioni dell'ultimo decreto della presidenza del Consiglio per contenere il Coronavirus, sei persone sono state denunciate per aver presentato alle forze dell'ordine una falsa autocertificazione (art.495 e 496 codice penale), il foglio necessario per giustificare gli spostamenti per la città o fuori dalla città. È quanto emerge dagli ultimi dati della prefettura. Con questo dato, il totale dei denunciati sale a 174.



Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA