Coronavirus in Lombardia, bollettino lunedì 22 marzo: 77 decessi e 2.105 nuovi positivi

A fronte di 21.732 tamponi effettuati in Lombardia, sono 2.105 i nuovi positivi (9,6 per cento) mentre sono 77 i decessi. È quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dalla Regione Lombardia secondo il quale crescono, seppur meno dei giorni scorsi, i ricoveri: sono infatti 16 più di ieri i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 822 pazienti, mentre i ricoverati nei reparti covid crescono di 26 unità, per un totale di 6952. Oggi sono infine 9240 i guariti/dimessi.

Leggi anche > Coronavirus nel Lazio, bollettino lunedì 22 marzo: 19 decessi e 1.407 casi positivi. D'Amato: «Cauto ottimismo»

La provincia di Milano, con i 691 nuovi positivi di cui 267 a Milano città; continua a registrare il maggior numero di casi, seguita da Brescia con + 374, Monza e Brianza con 262 e Bergamo che si ferma a + 217. Varese (+130) è l'ultima provincia nell'ordine delle centinaia, le rimanenti contano poche decine di nuovi positivi: Lecco ne segnala infatti 81 più di ieri, Cremona 77, Como 71 e Pavia 66. Infine Sondrio conta 45 nuovi casi, Lodi 19 e Mantova 14.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA