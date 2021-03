Coronavirus nel Lazio, bollettino lunedì 22 marzo: 19 decessi e 1.407 casi positivi. D'Amato: «Cauto ottimismo»

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 22 marzo. Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 i decessi (+4) e 576 i guariti. «Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 700. Cauto ottimismo, massima attenzione e un balzo in avanti dei ricoveri. Avanti tutta con la campagna vaccinale. Da oggi torniamo a 20 mila somministrazioni al giorno». È quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

RICOVERI IN AUMENTO

Gli attualmente positivi nel Lazio sono 48.502, in aumento di 812 rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. Sono invece 2.678 i ricoverati in area non critica (+95 rispetto a ieri) e 341 in terapia intensiva (+20 rispetto a ieri). Sono infine 45.483 le persone in isolamento domiciliare (+697 rispetto a ieri).

CORONAVIRUS: I CASI A ROMA

Nella Asl Roma 1 sono 306 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 370 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

LA PROVINCIA DI ROMA

Nella Asl Roma 4 sono 46 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 206 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 198 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

LE ALTRE PROVINCE

Nelle province si registrano 243 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 61, 75, 75, 85, 94 e 95 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 87 anni con patologie

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 16:25

