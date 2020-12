Coronavirus in Lombardia, bollettino 22 dicembre: 92 morti e 2.278 nuovi positivi. Sei province sotto i cento casi

Coronavirus, i dati del bollettino di martedì 22 dicembre della Lombardia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.278 su 31.939 tamponi (7,1% di test positivi), con 92 morti e 2.356 dimessi e guariti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia di Covid-19 sale a 24.512. Gli attualmente positivi calano a 61.144 (-170).

Scendono i malati gravi (540, 21 meno di ieri) ma salgono i ricoveri in altri reparti (4.290, 58 in più). Gli ingressi in terapia intensiva di oggi sono 23 (ieri erano 19). Per quanto riguarda le singole province la più colpita è Varese con 767 nuovi casi, seguita da Milano a 462 (di cui 69 in città), Como (249), Brescia (156), Pavia (117) e Mantova (104). Tutte le altre sotto i cento casi: 94 a Monza-Brianza, 70 a Cremona, 60 a Sondrio, 48 a Bergamo, 44 a Lecco e 29 a Lodi.

