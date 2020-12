Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 22 dicembre. I dati alle 17, ma c'è una novità

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 22 dicembre del Ministero della Salute: i dati di oggi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre sul fronte vaccino ci sono buone notizie, con la campagna di vaccinazione che partirà da domenica (i primi cinque allo Spallanzani), i dati di oggi del Ministero potrebbero essere leggermente sfalsati rispetto ai giorni scorsi, perché potrebbero essere conteggiati anche i tamponi antigenici - cioè i test rapidi - in più di una regione.

Ne sapremo comunque di più nelle prossime ore. Intanto dai singoli bollettini regionali emerge come in Puglia i nuovi positivi siano 876 con 35 morti. In Veneto i nuovi casi sono 3.082, ma a preoccupare è ancora il numero dei decessi, che oggi sono 150. In Toscana 309 nuovi casi e 22 morti.

