Coronavirus, il presidente del Gp Codogno: «Siamo in ansia per il nostro amico. Faremo il tampone in 40»

«Siamo molto preoccupati per M. ». Parla con voce emozionata al telefono Carlo Benuzzi. Lui è il presidente del G. P. Codogno 82, il gruppo podistico a cui il primo malato di Coronavirus è iscritto da anni. È il presidente a ripercorrere gli ultimi giorni.«Abbiamo corso insieme alla mezza maratona delle Due Perle a inizio mese. Stava benissimo, nessun sintomo - sottolinea - Era felice ed c'era anche la moglie, podista pure lei ma che ora non corre perché in attesa di una bambina. Poi la domenica successiva abbiamo partecipato a una gara non competitiva a Sant'Angelo Lodigiano e pure lì il nostro compagno era tranquillo e sereno. Aveva corso 20 km senza problemi». Ora per Carlo e i suoi amici runner sono ore di angoscia. «siamo in attesa del tampone. Stamattina abbiamo fornito 40 nominativi di iscritti che erano a queste gare. Ho chiamato il 112. Vediamo che succede e speriamo per M. ». Intanto a Codogno la paura è tanta. «Io ho chiuso il mio negozio di abbigliamento. Qui siamo tutti chiusi. Speriamo finisca presto questo incubo»