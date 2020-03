Coronavirus a Milano, assalto alle stazioni per fuggire prima che scatti la zona rossa

Coronavirus a Milano , in fuga centinaia di persone dalla città nella notte prima che scatti la ipotesi di zona rossa per la città e tutta la Lombardia . Prese d'assalto in serata le stazioni milanesi, Centrale e Garibaldi da dove partono i treni per il centro e il sud Italia.

Si tratta per lo più di domiciliati milanesi ma residenti e arrivati in città da altre regioni che, in vista del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che sarà varato in giornata e le cui bozze sono cominciate a circolare ieri sera, intendono lasciare la città. Biglietterie e vagoni presi d’assalto, con buona pace dell’invito sanitario a evitare assembramenti e aggregazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 00:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA