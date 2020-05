Coronavirus, Sala: «Crisi gestita al maschile, non è giusto»

«Questa è stata una crisi gestita al maschile. Le immagini di questa crisi vedono sempre uomini nei posti di comando. Questo semplicemente non è giusto e non è nemmeno furbo perché il valore delle donne, il contributo che possono dare è assolutamente indiscusso». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della gestione della crisi del Covid e della mancanza delle donne in ruoli chiave nel consueto video sulle sue pagine social.



«Oggi è la festa della mamma e il mio augurio va a tutte le mamme e anche il mio ringraziamento. Immagino quanto in questo lockdown, in questa parziale riapertura abbiano dovuto faticare per gestire la casa, molte lavorano in più, quante tensioni smussate, quanta fatica - ha concluso -. Senza retorica credo che dobbiamo sempre essere riconoscenti alle mamme» Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA