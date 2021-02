Coppia morta in montagna davanti alla figlia, una raccolta fondi per la bimba di 5 anni: «Aiutiamo Martina». Raccolti già 70mila euro

A due giorni dalla morte di Fabrizio Martino Marchi e della moglie Valeria Coletta, è stata aperta in rete sul sito GoFundMe una raccolta fondi per aiutare la piccola Martina, la figlioletta di 5 anni della coppia milanese che è tragicamente morta durante un'escursione in montagna sulla Presolana, nel bresciano. I due sono caduti in un canalone per oltre 200 metri davanti agli occhi della figlia e di una coppia di amici. Una tragedia scioccante, con la bambina che si ritrova orfana: per sostenerla è stata promossa una raccolta fondi online che si è posta come obiettivo di raccogliere 100mila euro (qui il link per le donazioni).

L'incidente domenica pomeriggio

Valeria Coletta aveva 35 anni, Fabrizio Martino Marchi ne aveva 40: lei lavorava in una finanziaria, lui in una casa farmaceutica. L'incidente è avvenuto domenica intorno alle 13: la donna è scivolata sul ghiaccio, il marito è precipitato nel tentativo di salvarla, su un sentiero che porta al Salto degli sposi, un belvedere a pochi minuti dal Passo della Presolana. Un triste scherzo del destino: quel belvedere prende il nome da una tragedia avvenuta nell'800 quando una coppia, musicista polacco lei, pittrice lui, si abbracciarono e si suicidarono lanciandosi nel vuoto.

La raccolta fondi già a 70mila euro

E le donazioni sono già oltre quota 70mila: «Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all'improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile - si legge nella descrizione della raccolta fondi, promossa da amici della coppia - Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina». «Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore».

