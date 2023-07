Coppia di cinesi sconosciuta al fisco. Sequestrata la mega villa da 1,6 milioni: 20 stanze e un campo da tennis

Maxi sequestro della Guardia di finanza di Monza ai danni di una coppia di coniugi cinesi da anni residenti in Brianza pluripregiudicati, detentori di ricchezze sproporzionate ai redditi dichiarati. I due operavano nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio via internet di vari prodotti di consumo (materiale elettrico, articoli per la cosmesi, giochi e giocattoli), ma erano praticamente sconosciuti al fisco.

Maxi sequestro alla coppia di cinesi

Sottoposti a sequestro di prevenzione una villa di pregio con 20 vani e campo da tennis, appartamenti ed autorimesse per circa 1,6 milioni di euro. I due erano pregiudicati per molteplici reati contro il patrimonio, di natura penal-tributaria e in materia di commercializzazione di prodotti contraffatti, nei cui confronti emergevano tra l’altro diversi alert di rischio evidenziati dal sistema di prevenzione antiriciclaggio.

