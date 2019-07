Esplode un condizionatore, tre donne gravissime all'ospedale. Questa mattina, a Cassano d'Adda, nel Milanese, è esploso il condizionatore di un albergo, causando il ferimento di tre donne. Una di loro, la più anziana, di oltre 80anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. L'esplosione è avvenuta intorno alle 8 di questa mattina all'albergo-ristorante «Isola» in località Lido.



Sul posto sono intervenute un'ambulanza e due elicotteri d Milano e Bergamo, i Vigili del Fuoco di Bergamo e i Carabinieri di Cassano d'Adda. Le tre donne, di un'età compresa tra i 50 e gli 80 anni, sono in gravi condizioni. Una è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Zingonia (BG), mentre le altre due sono state ricoverate all'ospedale milanese Niguarda: la prima di loro è stata trasferita in elisoccorso, la seconda in ambulanza. Luned√¨ 1 Luglio 2019, 15:21

