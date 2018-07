Claudio Simonetti stasera al Magnolia: "Profondo Rosso, un successo nato per caso"

Dice che se non facesse un disco o un tour ogni tanto, si annoierebbe.

E dire che Claudio Simonetti, stasera al Magnolia, di suo ha già fatto tanto: lui, 66 anni, romano, pioniere della musica progressive in Italia negli anni ’70 e della dance negli ‘80, fondatore dei Goblin, con cui ha composto colonne sonore per Dario Argento, da Profondo rosso a Suspiria. Un mito, insomma, come racconta la sua biografia “Ragazzo d’argento”. A breve partirà per un tour in Giappone e poi negli Stati Uniti. Intanto, dalla sua casa di Roma parla della data di stasera. «Suonerò i pezzi più famosi, quelli del nuovo disco devono ancora essere incisi. Farò i brani della mia carriera, perché piacciono sempre: a grandi e meno grandi. Forse perché la musica oggi riprende ciò che c’era già allora, quando ho iniziato».



Un’avventura nata per caso, la sua. «Fu il produttore della Cinevox Record a fare il nostro nome a Dario Argento. Giorgio Gaslini aveva già scritto buona parte delle musiche per Profondo rosso, ma lui voleva qualcosa di più e così entrammo in scena noi, che neppure ci chiamavamo ancora Goblin. Andò tutto via liscio e all’improvviso ci trovammo a lavorare con uno dei registi più famosi al mondo. Cosa che oggi, per come funzionò allora, non potrebbe mai succedere». Il successo arrivò anche in Italia e da allora per Simonetti non c’è più stato altro lavoro. «Ho cominciato prestissimo, da bambino. Ho suonato la chitarra perché mi piacevano i New Trolls. Eravamo davvero grandi band. Oggi forse è tutta un’altra cosa».

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..