Vaccini nidi e materne, niente deroghe. Il Comune annuncia: «Chi non è in regola resta fuori»

Niente deroghe per i bambini di nidi e materne che non sono in regola con i vaccini obbligatori della legge Lorenzin. Domani all’apertura di scuola gli alunni non a norma dovranno affrettarsi a depositare certificati o autocertificazioni nelle segreterie scolastiche, perché hanno tempo fino a venerdì. Dopodiché non potranno entrare in classe.

Le scuole milanesi saranno intransigenti: senza punture, niente asili. L’ha confermato ieri l’assessore all’Educazione Laura Galimberti: «Ad oggi - ha precisato - la legge prevede che chi non ha presentato la documentazione corretta non possa accedere a scuola. Stiamo dunque lavorando al fianco delle famiglie perché chi vuole mettersi in regola possa farlo nei tempi previsti».

Per i genitori ritardatari è una corsa contro il tempo. Su circa 33mila bimbi iscritti a nidi e materne comunali 600 hanno ricevuto ad agosto l’e-mail di richiamo perché mancavano i documenti vaccinali; circa il 10% ha provveduto a colmare le lacune nelle scorse settimane. I restanti dovranno farlo nelle prossime ore se vorranno frequentare le lezioni. E’ comunque presto però per chiamarli fuorilegge, perché ci sono famiglie, per esempio, che hanno in mano la data dell’appuntamento dell’iniezione mancante o il certificato medico per l’esonero e attendono l’inizio delle scuole per regolarizzarsi. Ieri, intanto, 70 mamme si sono già presentate nello Sportello inaugurato dal Comune in via Alzaia Naviglio Grande 20 (8,30 alle 17,30 fino a venerdì) per completare il percorso di regolarizzazione. Anche solo un bambino non vaccinato è considerato con attenzione. È quanto intende fare Palazzo Marino. Niente allarmismi però, visto che soltanto il 5% dei 600 inadempienti potrebbero essere no-vax con l’obiettivo di arrivare alle elementari dove non vi è l’esclusione dalle lezioni, ma una multa.

Martedì 4 Settembre 2018