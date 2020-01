Il cadavere di un uomo è stato trovato stamane nelle acque di un naviglio sotto il ponte che attraversa il centro abitato di Calcio, in provincia di Bergamo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti né si conosce al momento l'identità dell'uomo. Il recupero del cadavere è tuttora in corso. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Venerdì 17 Gennaio 2020, 10:13

