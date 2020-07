Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia . Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva. . Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi sono 74 (di cui 11 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici) e per il terzo giorno consecutivo si registrano zero decessi. A riferirlo in una nota è il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 8.057, i guariti/dimessi sono (+78), nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, il cui numero rimane stabile a 13. Scendono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 139.

Milano

Milano i nuovi casi positivi sono 13, di cui 10 a Milano città. Il maggior numero di casi si registra invece a Bergamo (25). A riferirlo è il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia. Sotto la decina i casi nelle altre province lombarde: Brescia (9), Varese (8), Monza (6), Como (3), Cremona (2), Sondrio (2). Un solo caso a Lecco, Mantova e Pavia e nessun caso a Lodi.



