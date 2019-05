Berlusconi esce lunedì dall’ospedale San Raffaele, Marina in visita al padre

Nel quinto giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano dell'ex premier Silvio Berlusconi, è arrivata per fare visita al padre, come già nei giorni scorsi, sua figlia Marina. Nessun commento da parte dell'imprenditrice sulle condizioni di salute del leader azzurro che, come hanno confermato questa mattina i medici dopo le visite, sarà dimesso lunedì.



Berlusconi ha subito nei giorni scorsi un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Come ha spiegato il suo medico personale, il professore Alberto Zangrillo, il decorso post operatorio di Berlusconi è stato «sorprendentemente positivo». Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA