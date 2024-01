Bebe Touche, il tiktoker del «ci sta ci sta» arrestato per rapina: pugni in faccia a un 18enne per rubargli il cellulare Il giovane, un 24enne del Mali, ha oltre 600mila follower su TikTok dove pone domande surreali ai passanti







di Redazione web Stava diventando famoso come tiktoker con il nome di Bebe Touche con i suoi video, anche su Instagram e Youtube, in cui pone domande surreali a ragazzi e ragazze milanesi, con il suo tormentone «ci sta, ci sta». Ma la notte scorsa è finito in manette. Il tiktoker, 24 anni, originario del Mali, è stato arrestato la notte scorsa con un complice tra Piazza XXV aprile e corso Como per aver rapinato un diciottenne turco del cellulare dandogli un pugno in faccia. Bebe Touche è stato arrestato dagli agenti della Questura con un coetaneo residente nel Veronese. @bebetouche Quanto mi misura? ♬ Dj Bass Beats - Rikudou Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 12:45

