Bambina di 7 anni investita da uno scooter sotto gli occhi dei genitori. «Stavano attraversando lontano dalle strisce». È grave

Una bambina di 7 anni è stata investita nel centro di Como. Il drammatico incidente è avvenuto sotto gli occhi dei genitori, insieme ai quali stava attraversando la strada vicino al tribunale.

La bambina è stata urtata da uno scooter guidato da un quarantenne, che arrivava alla sua sinistra, e che non è riuscito a evitare l’impatto. Sembra che la bambina e i genitori, secondo le prime informazioni, non abbiamo attraversato la strada sulle strisce pedonali. All’incidente hanno assistito diversi testimoni, subito sentiti dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi.

I volontari del soccorso del 118, hanno trasportato la bimba in pronto soccorso, qualificando le sue condizioni come gravi soprattutto in considerazione dell’età, in attesa di una valutazione dei medici. La bambina comunque non ha mai perso conoscenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 17:54

