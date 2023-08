Auto sfonda vetrata centro disabili: tre feriti, uno è grave

E' un autista di mezzi di soccorso il ferito più grave a seguito di uno scontro tra due auto, questo pomeriggio in corso Matteotti a Seregno (Monza), una delle quali ha sfondato la vetrata di un centro diurno per disabili, piombando all'interno. L'uomo, 57 anni, era il più vicino al vetro quando una Nissan Juke guidata da una donna di 40 anni lo ha sfondato.

A quanto emerso dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, la quarantenne, anche lei portata in ospedale per accertamenti, non avrebbe rispettato la precedenza, attraversando l'incrocio e finendo tamponata da un'altra auto, guidata da un uomo di 87 anni, rimasto illeso. Il terzo ferito è un altro addetto ai trasporti sanitari, anche lui portato in pronto soccorso ma senza aver riportato ferite gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 20:30

