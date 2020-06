Auto impantanata nel fango, 21enne tenta di spingerla ma muore schiacciato davanti la fidanzata

Un incidente drammatico con la morte di un ragazzo di 21 anni davanti agli occhi della fidanzata diciottenne. È accaduto ad Agnosine, in provincia di Brescia. Il giovane è morto schiacciato dalla sua auto nel tentativo di spingerla fuori dal fango dove si era impantanata.



La ragazza in quel momento era al volante, cercando di dirigere la vettura mentre il fidanzato provava a portare la sua auto fuori dal pantano con la forza delle braccia. Qualcosa però è andato storto, la manovra non è riuscita e la macchina è scivolata già in un dirupo profondo quindici metri trasciando con sé il corpo del 21enne.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 22:53

