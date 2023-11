Alessandra Sorcinelli pubblica gli audio di Berlusconi: «Se divento presidente della Repubblica addio processi, vi do case e azioni»

di Redazione web

La ormai ex "olgettina" Alessandra Sorcinelli torna all'attacco dopo che l'immobiliare Dueville ha chiesto entro dicembre 2023 la restituzione della villa di Bernareggio avuta in comodato da Silvio Berlusconi. Villa gemella a quella data a Barbara Guerra, l'altra ragazza assolta nel processo Ruby Ter.

Alessandra Sorcinelli e gli audio

Sorcinelli ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram degli audio di sue conversazioni con Berlusconi. Il contratto di comodato «è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo» ovvero «alla fine dei processi» si sente Berlusconi spiegare. «Appena è finito il processo, credo entro qualche mese. Anche perché -aggiunge poi - se io il 10 febbraio vengo eletto presidente della Repubblica, i processi sono tutti finiti». Del resto, «andare contro il presidente della Repubblica è una cosa addirittura sovversiva»​.



In altri audio si parla però anche di pacchetti di azioni di Mediolanum. «Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300mila euro all'anno. È come avere contanti», ovvero «siete delle signore per tutta la vita». «Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni - spiega il Cavaliere - ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla».

I reel pubblicati su Instagram

In uno dei reel che ha pubblicato Sorcinelli oltre a una parte degli audio viene ripresa mentre strappa la raccomandata con cui le è stato chiesto di lasciare la villa, mentre come colonna sonora suona 'Bitch Better Have My Money' di Rihanna. «La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste...

