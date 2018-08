Sui Navigli come alle Hawaii: il pluricampione di Kitesurf fa un show sull'acqua

Sui Navigli come alle Hawaii: Airton Cozzolino, pluricampione di Kitesurf, visita Milano, durante i caldissimi giorni di agosto, in un modo del tutto eccezionale .

Sveglia presto, città completamente deserta e il Naviglio a portata di mano: questi gli elementi che hanno permesso all’atleta Red Bull di regalare a Milano una performance del tutto inedita. Messa in acqua la sua tavola - dotata di una particolare pinna da foil- Airton ha letteralmente volato sull’acqua, percorrendo il lungo Naviglio Pavese, fino alla Darsena.



l foil è una nuova disciplina che, grazie all’utilizzo di una particolare “pinnetta”, permette alla tavola di alzarsi sull’acqua, dando l’impressione di volare. Principalmente praticato al mare - per la pressione generata dal sale- questo sport non necessita di onde o di vento e rende possibile a chiunque, dopo molto allenamento, di planare sulle superfici d’acqua. Un modo divertente e fuori dagli schemi per visitare Milano e vincere il torrido caldo di agosto.