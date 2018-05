Aggressioni ai dipendenti Atm, dalla 91 al 27: ecco le dieci linee della paura

La paura viaggia su dieci linee. Sono quelle di bus e tram più pericolose per i numerosi episodi di violenza ai danni di controllori e conducenti Atm.

L’elenco del rischio si apre con il filobus 90/91, che storicamente detiene la maglia nera; poi la linea 57 diretta a Quarto Oggiaro; la 56 che transita in via Padova; la N15 ovvero la sostitutiva notturna del metro che va a Gratosoglio. Per i tram, invece, le criticità sono sul 3, 9, 12, 15, 16, 27, tutti verso la periferia, da Gratosoglio a Console Marcello. Problemi di sicurezza anche sul metrò verde nelle sere della movida da Porta Genova a Gessate.



A snocciolare l’elenco, dopo il pestaggio a Cadorna di sabato sera a danno di due addetti Atm, è Mauro Baroni, rappresentante del coordinamento della Rsu gruppo Atm: «L’ansia è cresciuta. Gli autisti più giovani si mostrano più sicuri, ma i padri di famiglia di una certa età hanno paura di tornare a casa con il volto tumefatto o peggio». Sono 4500 i conducenti in servizio nell’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese e, ogni notte, almeno uno su tre è a rischio. Si aggiungono poi le squadre di controllori, pochi rispetto al giorno, ma sempre attivi per pizzicare chi viaggia senza biglietto. Aggressioni verbali, minacce velate, intimidazioni, diverbi, prepotenze accadano ogni sera. Troppe volte, poi, esplodono in risse con il personale Atm ad avere la peggio. Dalle 23 alle 3 di notte la paura sale perché aumentano italiani e stranieri sbandati e gli ubriachi. «Sui mezzi di nuova generazione la cabina del conducente è isolata e sicura, ma su quelli più datati è un disastro», spiega Baroni.



Cosa chiede il sindacato? «Il rischio zero non esiste, ma è fondamentale il rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine, con personale in borghese che viaggia sulle tratte “nere”, oltre all’estensione delle pattuglie miste di vigilanti Atm e vigili»

