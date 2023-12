Volantino in chiesa a Milano: «Sì all'obbligo di ascoltare il battito del feto per le donne che vogliono abortire»

di Redazione web

Volantini nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Quarto Oggiaro, nell'hinterland di Milano, per una proposta di legge di iniziativa popolare che obblighi le donne che decidono di abortire ad ascoltare il battito del cuore del feto e a vedere l'ecografia. La denuncia arriva dal consigliere regionale Luca Paladini del Patto Civico che ha parlato di un volantinaggio presso la chiesa di via Aldini.

Paladini: «Proposta di una crudeltà inaudita»

«Ieri sera ho ricevuto questa segnalazione – ha scritto Paladini sui social - All'interno della chiesa viene distribuito questo volantino. Promozione di una proposta di legge di iniziativa popolare per cambiare la 194 e rendere obbligatorio per una donna che decide di abortire, di vedere l'ecografia del feto e ascoltare il battito del cuore dello stesso». Il consigliere regionale ha aggiunto: «Il fanatismo porta a questo. Voler far sentire una donna che vuole abortire un'assassina. Una proposta di una crudeltà inaudita».

