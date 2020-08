Virus in Lombardia, aumentano ricoverati: +10 nelle ultime 24 ore

Aumentano i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali lombardi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Regione Lombardia, sono aumentati di 10 unità, a quota 160, mentre in terapia intensiva sono ricoverate dieci persone, una in più rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 74.605, in aumento di 101 unità rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 17:14

Dieci ricoverati in più inrispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus . Si tratta del quarto giorno consecutivo senza morti, che dall'inizio della pandemia nella regione sono stati 16.833. Secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 68, di cui 9 'debolmente positivI' e 10 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati ieri sono stati 4.537, totale complessivo di 1,38 milioni dall'inizio della pandemia.