di Flaminia Bolzan

Il salotto è anagraficamente trasversale, si rivolge a tutti. Oggi però mi metto dalla parte dei diversamente giovani, tutti quelli che appartengono alla generazione il cui anno di nascita ha il 5 come primo numero identificativo della decade novecentesca. Se vi chiedete il perché, lo riassumo nella maniera più semplice possibile: perché ho cambiato sguardo e prospettiva e mi sono messa dalla parte di chi non troppo bonariamente mi ha sempre fatto notare quanto in fondo l’analogico dovesse far ancora parte della nostra comune esistenza.

Vita digitale o analogica?

La digitalizzazione della vita è sicuramente comoda, fa risparmiare spazio, tempo, un sacco di beghe e quello che vi pare, ma è evidentemente un percorso tortuoso che si traduce in un’infinita gimkana tra una serie di rotture di palle epiche.

