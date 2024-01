Regole ciniche per l’anno nuovo

di Flaminia Bolzan

Iniziamo il nuovo anno con un salottino politicamente scorretto, in barba ai propositi buoni già naufragati dopo le prime 24 ore dallo scoccare della mezzanotte. È declinato al femminile e orientato al maschile, ma chiaramente sintetizza il pensiero di molte donne di cui, durante le feste, ho raccolto sfoghi, confessioni e lamentele varie. È una sorta di breviario, di decalogo diciamo, la cui idea è arrivata durante un pranzo con quell’anima buona della mia amica C. Avrei voluto deliziarvi anche con la versione socialmente accettabile, ma in questo 2024 mi sono riscoperta piuttosto cinica e quindi vi tocca, anche per ragioni di brevità, questo: il decalogo dei requisiti base che un individuo di sesso maschile dovrebbe possedere per essere attraente agli occhi di una donna etero in funzione di una possibile relazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 06:00

