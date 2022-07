Come Cassandra ma con il padel. Totti e Ilary, cosa vi avevo detto?

Cassandra aveva la facoltà della preveggenza e se il salotto di questa settimana vi apparirà vagamente autocelebrativo, credetemi, è perché non posso proprio farne a meno. Il 21 gennaio scorso, infatti, qualcuno sorrise sornione quando parlai di mogli, mariti e padel ebbene, per ragioni di brevità, avevo omesso la parte in cui descrivevo gli aspetti più pruriginosi della questione. In effetti, quando le mogli sono appassionate è un conto, ma quando la gabbia di vetro diventa occasione di altri incontri, allora si che sono, per citare Banfi uccelli per diabetici.

Flaminia Bolzan su Leggo: Mogli, mariti e il padel

Il misto è un sacrificio, una specie di rito pagano. Se i pavoni allargano la ruota, i maschi della nostra specie, quelli praticanti intendo, si offrono (dovrei dire immolano) in partite estenuanti dal ritmo bradipesco per conquistare la bella. Non sappiamo se questo sia accaduto anche per ciò che riguarda il re indiscusso della nostra foresta, ma quel che è certo è che alcuni giornali hanno attribuito proprio al padel la causa di una frattura insanabile di una coppia iconica.

Totti e Noemi Bocchi, su Chi le foto insieme prima dell'annuncio della separazione da Ilary Blasi

Adesso, io non vorrei fare Cassandra anche qui, ma amici miei, abbiate pietà, finché si ride e si scherza in salotto tutto è lecito, ma se davvero continuiamo a dire che galeotto fu il padel e chi lo giocò non solo rischiamo di banalizzare, ma stiamo facendo una cosa brutta che è quella di entrare a gamba tesa nella vita e nei dolori di chi, forse, in questo momento avrebbe bisogno solo di un po' di silenzio e comprensione. Perché, datemi retta, a prescindere dalle colpe, vere o presunte, ogni separazione è sempre un lutto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 07:28

