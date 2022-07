Totti e Noemi Bocchi, su Chi le foto insieme prima dell'annuncio della separazione da Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi, l'incontro tra l'ex calciatore e la sua presunta nuova fiamma prima dell'annuncio ufficiale della separazione della coppia. L'ex capitano della Roma, infatti, è stato immortalato in compagnia di Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi, la Lamborghini di Totti sotto casa e il cognome sparito dal campanello

Ilary Blasi posta le prime foto con i figli in Africa dopo la separazione. E Totti non c'è

Francesco Totti e Noemi Bocchi 'paparazzati'

Ad immortalare Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato un fotografo di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per cui «le immagini confermano la frequentazione». Le foto risalirebbero al 9 luglio scorso, due giorni prima del comunicato congiunto con cui l'ex calciatore e Ilary Blasi annunciavano la loro separazione. Il fotografo di Chi si era appostato nei pressi del condominio dove vive Noemi Bocchi: la donna, intorno alle 16, sarebbe entrata a casa per poi riuscire pochi minuti dopo insieme alla figlia, avuta dall'ex marito, che poi avrebbe affidato a un'amica. Una volta tornata a casa, Noemi Bocchi avrebbe parcheggiato la sua auto fuori, lasciando libero il posto in garage. All'interno dei box, verso le 20.17, arriva una Smart di colore grigio. Il proprietario sarebbe un amico di Francesco Totti, ma alla guida dell'auto ci sarebbe stato proprio l'ex capitano della Roma. Qualche ora dopo, verso le 2.20 di notte, nel parcheggio vicino casa di Totti torna quella stessa Smart grigia. Al lato del passeggero c'era proprio lo storico numero 10 giallorosso, alla guida invece ci sarebbe stata proprio Noemi Bocchi.

Totti e Ilary Blasi, i motivi della separazione

In molti, spiazzati dall'annuncio ufficiale, si chiedono cosa abbia causato la crisi del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Chi, sempre molto informato al riguardo, ha anche spiegato che ci sarebbe stato un tradimento a vicenda. Francesco Totti avrebbe scoperto dei «messaggi compromettenti» sul telefono della moglie: Ilary Blasi, durante le trasferte di lavoro a Milano, avrebbe conosciuto un «aitante giovane per cui avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori».

Francesco Totti, invece, sarebbe stato avvistato molto spesso in compagnia di Noemi Bocchi: a Santa Severa, a Monte Carlo, allo stadio Olimpico di Roma e anche all'Arena Kombetare di Tirana, durante la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. Noemi Bocchi, designer floreale di professione, è una grande appassionata di padel. E i due si sarebbero conosciuto proprio durante un evento.

