Gli manca solo la parola

Tra gli indiscutibili vantaggi della condivisione della propria quotidianità con un cane ce ne sta uno che nessuno mai menziona e non sto parlando dell'amore incondizionato che l'amico a quattro zampe sa donarti. Sarei terribilmente banale nel ribadire ciò, un concetto certamente condivisibile, ma di cui avete già piena contezza e non potrei mai perdonarmelo. Vi meritate un salotto irriverente e friccicarello come questa primavera in arrivo, perciò vi dico quello che ho avuto il piacere di osservare e verificare nelle mie lunghe passeggiate di quartiere alla ricerca di ispirazione.

Fido è la miglior scusa e nel contempo il più affidabile custode dei segreti extraconiugali. Amore esco a portare giù il cane. Sono più o meno queste, poche, secche ed efficacissime, le parole che in molte case si sentono pronunciare intorno alle 22.00. E voi direte che è ovvio, la povera bestiola deve pur farla sta pipì. Si certamente, ma molto meno ovvia è la solerzia per cui anche con -18 gradi e una pioggia battente il cane venga lasciato pascolare, rigorosamente sguinzagliato, mentre il padrone è intento a conversare al cellulare con? Abbiamo detto che a Fido manca solo la parola, quindi fortunatamente, al ritorno a casa nessuno lo saprà mai, ma io, fidatevi, l'ho intuito eccome.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 06:31

