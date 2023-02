Baby stalker a 16 anni con la fidanzatina 14enne: «Le controllava i social e prendeva a schiaffi i suoi amici»

Baby stalker ad appena 16 anni, ai danni di una ragazzina di 14 con cui aveva una relazione affettiva. Accade a Lucca, dove un ragazzino giovanissimo è stato denunciato dalla polizia per atti persecutori ai danni della fidanzatina, dopo un'indagine della mobile a cui la madre della ragazza aveva detto che la figlia aveva iniziato a cambiare improvvisamente le sue abitudini, e ad assumere un atteggiamento aggressivo e offensivo, dopo aver iniziato a frequentare il sedicenne.

La squadra mobile ha svolto approfondimenti da cui è emerso a carico del giovane un grave quadro indiziario di condotte persecutorie ai danni della ragazzina, che il 16enne avrebbe plagiato e isolato dagli altri, anche dai familiari, con atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di chiunque tentasse di avvicinarla chiedendole amicizia o se la seguivano sui social network. In alcuni casi il ragazzo avrebbe tirato schiaffi ad amici maschi, persino a scuola. Violenze in pubblico, con modi da «bullo», che hanno convinto molti coetanei ad evitare ogni tipo di contatto con la ragazza.



Non solo. Le indagini hanno confermato che la 14enne era costretta da lui a tenere attiva la localizzazione del cellulare per sapere in qualsiasi momento la sua posizione, che da mesi le aveva vietato di frequentare amici maschi e di andare in piscina. Le imponeva il tipo di abbigliamento, le controllava i suoi profili social perché si era appropriato della password tanto da gestire lui messaggi. La procura minorile di Firenze ha iscritto il 16enne nel registro degli indagati per stalking ed ha emesso a suo carico un decreto di perquisizione sequestrandogli tre coltelli e una mazza da baseball più il cellulare.

